ابتكار "لسان اصطناعي" لاكتشاف الأطعمة المغشوشة!

تمكن علماء من جامعة فالنسيا التقنية من تطوير جهاز فريد سيساعد على اكتشاف الأطعمة المغشوشة أو غير الطبيعية.

وأوضح العلماء أن اختراعهم الجديد الذي أطلقوا عليه اسم "اللسان الاصطناعي"، هو عبارة عن جهاز يعتمد تقنية "voltammetry" للتحليل الكهروكيميائي، مزود بحساسات خاصة تستشعر المواد الكيميائية والطبيعية في الأطعمة، وترسل بياناتها إلى جهاز الكمبيوتر ليحلل نسب تلك المواد وتركيباتها.

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وتكمن أهمية هذا الجهاز في اكتشاف أي مواد غير طبيعية قد يضيفها المصنع إلى الأغذية التي تباع للعامة في المحال التجارية، كالمحليات الصناعية، أو محاليل السكر التي يضيفها البعض ليغشوا بها العسل.

كما سيساهم هذا الاختراع في اكتشاف نسب المبيدات الحشرية والمواد السامة الموجودة في بعض الخضار والفواكه التي تطرح في الأسواق.

المصدر: نوفوستي