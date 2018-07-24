طائرة "إيل-122 في" الروسية تستعد لأول تحليق لها

بدأ خبراء شركة "إيلوشين" الروسية لصناعة الطائرات باختبار أجهزة الطيران والأنظمة الجوية للنموذج التجريبي لطائرة النقل الخفيفة الواعدة "إيل-112 في".

وقال ناطق باسم الشركة إن الخبراء بدأوا تلك الاختبارات في جناح تجميع الطائرات التابع لمصنع "فورونيج" الروسي للطائرات. وبعد إتمامها، سيبدأ اختبار الطائرة في المطار.

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وتخصص طائرة النقل الروسية الخفيفة "إيل-112 في" لنقل حمولات تقل عن 5 أطنان من البضاعة أو أفراد الجيش أو الأسلحة والمعدات الحربية بمختلف أنواعها.

ومن المفترض أن تحل هذه الطائرة مكان "آن-26" و"آن-24" في الجيش الروسي وفي المرافق المدنية، ويتوقع أن يقوم النموذج التجريبي من الطائرة بأول تحليق له نهاية العام الجاري.

وبإمكان هذا الطراز استخدام مطارات بمدرج ترابي أو خرساني، وسينتج منه مصنع "فورونيج" الروسي نموذجين: مدني وعسكري.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الروسية قد تطلب 100 طائرة من هذا الطراز.

المصدر: تاس