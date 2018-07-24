عالم يدعو إلى استمرار الحفريات في الإسكندرية

دعا عالم الآثار المصري، محمد عبد الهادي، إلى استمرار عمليات الحفر في المنطقة التي عثر فيها على التابوت الأسود في الإسكندرية، لاحتمال العثور على آثار أخرى.

إقرأ المزيد

وقال البروفيسور محمد عبد الهادي من جامعة القاهرة، في تصريح لصحيفة "الشروق" المصرية: "من الضروري الاستمرار في عمليات الحفر والتنقيب في منطقة شارع الكرملي بحي سيدي جابر، والتي عثر فيها على التابوت الصخري الأسود، لاحتمال وجود توابيت أخرى هناك، وقد تكون هذه مقبرة قديمة لتوابيت ضخمة".

ويرى العالم أنه من المحتمل العثور في سيدي جابر على لقى أثرية أو رفات أشخاص عسكريين وسياسيين أو حتى ممثلي السلطات المحلية في مصر القديمة.

يذكر أنه عثر على تابوت ضخم من الغرانيت الأسود على عمق خمسة أمتار، خلال عمليات حفر في أحد أحياء مدينة الإسكندرية، وزنه 25-30 طنا، وعمره أكثر من ألفي سنة.

المصدر: نوفوستي