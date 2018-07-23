حداد تركي يصنع أضخم مسدس في العالم!

صنع حداد تركي يدعى ظفر أردم، مجسما عملاقا لمسدس بطول 3 أمتار يبلغ وزنه 100 كيلو غرام.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أردم البالغ من العمر 42 عاما قوله إنه يعمل في مجال "الحدادة منذ 18 عاما، ويعشق صناعة التماثيل الحديدية".

وأفاد الحداد التركي بأنه "صنع العديد من التماثيل في ورشته بإسطنبول، مثل مضرب تنس بطول 5 أمتار، ومجسمات لشجرة وطاولة وقبعة حديدية وحقيبة وغيرها"، مضيفا أن صنع المسدس العملاق استغرق شهرا ونصف الشهر.

وأوضح هذا الفنان المغرم بصنع النماذج الضخمة أن هذا المسدس هو "نسخة من طراز (357 Magnum) لكنه أكبر بعشرة أضعاف"، مبينا أن "كل شيء في المجسم مطابق للأصل، مع إمكانية تزويد المجسم الحديدي بآلية لإطلاق قذائف صوتية".

وكشف أردم عن "رغبته في عرض أعماله لاسيما السلاح العملاق في معارض فنية، كي يتمكن عشاق الفن من رؤيتها".

ووصف الفنان التركي الحديد، بأنه مادة سحرية للغاية، "بوسعكم تحويلها إلى أي شكل ترغبونه".

المصدر: الأناضول