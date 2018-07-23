دبي تطلق نظام تسجيل مركبات رقميا صالحا مدى الحياة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن بدء التفعيل الكامل لنظام تسجيل المركبات الرقمي، الذي سيتزامن مع إصدار بطاقات ملكية افتراضية تكون صالحة مدى الحياة.

وتتميز البطاقات الرقمية بأنها غير مقيدة بأي تاريخ انتهاء للصلاحية، وستحل مكان البطاقات البلاستيكية التقليدية ذات الصلاحية السنوية المحدودة.

وبذلك، يقوم مالك السيارة بتسجيل السيارة لمرة واحدة فقط، وذلك عند شرائها، وبعدها يقوم النظام الرقمي بتجديد التسجيل تلقائيا عند إجراء الفحص التقني السنوي للسيارة.

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كما أشارت الهيئة إلى أن البطاقات الرقمية الافتراضية ذات اعتراف دولي، أي يمكن الاعتماد عليها في العبور والتنقل بين الحدود المختلفة ودول العالم كافة.

وتعتبر الخطوة الجديدة آخر مراحل التحديث الشامل الذي طرأ على أنظمة التسجيل الإداري للمركبات التجارية، منذ بداية العام الجاري. كما يأتي التحديث كجزء من جهود دبي الرامية إلى الاعتماد الكامل على المنصات الذكية في خدماتها الحكومية.

المصدر: Gulf News