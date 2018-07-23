مصدر روسي: درون "الصياد" نموذج أولي لمقاتلات الجيل السادس

صرح مصدر في الصناعة الحربية الروسية بأن درون "الصياد" الروسي الضارب قد يصبح النموذج الأولي لمقاتلات الجيل السادس.

وأكد المصدر لوكالة "تاس" الروسية أن مواصفات مقاتلة الجيل السادس لم تتضح بعد بشكل نهائي، ولكنها ستكون من دون طيار بحيث تتمكن من تنفيذ المهام القتالية ذاتيا، إذ ستزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وأوضح المصدر أن "الصياد" الروسي سيقلع ويعود إلى القاعدة ذاتيا. فيما سيتخذ المشغل قرار استخدام الأسلحة، وهي الوظيفة الوحيدة التي يعجز "الصياد" عن أدائها بنفسه.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "سوخوي" الروسية بصدد تصميم درون ثقيل ضارب من طراز "أوخوتنيك" (الصياد)، يستطيع حمل حتى 20 طنا من الحمولة المفيدة إلى مدى 3500 كيلومتر.

وأشارت وكالة "تاس" الروسية إلى أنها لا تملك تأكيدات للمعلومات التي قدمها المصدر.

المصدر: تاس