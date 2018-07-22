علماء يكتشفون بقايا أكثر الديناصورات صلابة

عثر باحثون على بقايا واحد من أكثر الديناصورات المدرعة صلابة على هذا الكوكب، "لا يمكن خرقه"، بعد 10 أعوام من البحث والتنقيب.

ونشرت صحيفة ديلي ميل أن علماء الآثار في جنوب ولاية يوتا الأمريكية عثروا على أجزاء من هيكل عظمي، قد تعود لواحد من أكثر أنواع الديناصورات المدرعة صلابة، والمسماة أنكيلوصور، والتي سكنت الأرض منذ حوالي 100 مليون سنة.

وتمتاز هذه الأنكيلوصورات بدروع عظمية-جلدية حمتها من الحيوانات المفترسة الأخرى في تلك الحقبة الزمنية.

ويعتقد علماء متحف التاريخ الطبيعي في يوتا، أن أول الأنكيلوصورات ظهر في شرق آسيا قبل أكثر من 125 مليون سنة، وهاجر إلى أمريكا الشمالية فيما بعد.

.@NHMU's very own Randy Johnson standing next to the new species of ankylosaurid #dinosaur, Akainacephalus johnsoni, after it was unveiled at the museum this morning. pic.twitter.com/s5GaZ7SCps — NHMU (@NHMU) 19 июля 2018 г.

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ويرى الباحثون أن الأنكيلوصورات تميزت عن أقرانها من حيوانات تلك الفترة بجمجمة مسطحة عليها أشواك مدرعة كبيرة، وسيتم إرسال الجمجمة والعمود الفقري والذيل العظمي، لمزيد من الدراسة ولتحديد الشكل الخارجي لعمالقة الحيوانات المدرعة تماشيا مع ما تم اكتشافه.

المصدر: لايف. رو