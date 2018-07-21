ابتكار "طلاء الأشباح" لإخفاء جنود الجيش الروسي

صرح رئيس شركة "روستيخ" الروسية بأن خبراء شركته ابتكروا طلاء شبحا، يغير لونه مثل الحرباء متكيفا مع لون البيئة المحيطة به.

وسيتم الكشف عن أول نموذج للطلاء في أحد المعارض، حيث ستظهر فيه الخوذة الشبح.

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وقال رئيس الشركة، سيرغي تشيميزوف: "نطور باستمرار تجهيزات وبزات جنودنا، من أجل جعل أفراد الجيش أكثر تحصينا ضد نيران العدو. ويعتبر الطلاء الشبح من آخر ابتكاراتنا، حيث يغير لونه مثل الحرباء، ما ساعدنا في تصميم خوذة شبح لأفراد الجيش الروسي".

وبحسب رئيس الشركة، فقد تم تصنيع نماذج تجريبية للطلاء الذي يعد الوسيلة الأمثل للإخفاء والتمويه. ويمكن ألا يقتصر استخدامه على الأفراد، وقد يستخدم في الدبابات وغيرها من الآليات العسكرية، لجعلها غير مرئية بالنسبة للعدو.

المصدر: تاس