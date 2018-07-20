شبكة مراكز آلية لإدارة الرحلات الجوية في روسيا

أعلن نائب مدير عام شركة "ألماس-أنتاي" الروسية، ألكسندر فيدروف، أن شركته تنوي بعد عامين، إنشاء شبكة مراكز أوتوماتيكية كبرى لإدارة الرحلات الجوية.

وقال فيدروف: "هناك برنامج يقضي بإنشاء 13 مركزا كبيرا. وقد أنشئ مركزان في كل من مدينتي يكاترينبورغ وإيركوتسك. وستنشأ عما قريب مراكز في نوفوسيبيرسك وبطرسبورغ وتيومين وغيرها من المدن الروسية".

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وأوضح فيدروف أن أكبر المراكز الأوتوماتيكية لإدارة الرحلات الجوية تم تشغيله في موسكو. ويعد من أكثر مراكز إدارة الرحلات الجوية تقدما في أوروبا، حيث تساعد المنظومة الأوتوماتيكية منظمي الحركة الجوية، وقد تولت ضبط حركة الطائرات وتحديد أماكنها في الجو.

المصدر: تاس