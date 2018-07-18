دراسة تشكك بنظرية قديمة حول استيطان البشر للأمريكيتين!

لعقود من الزمن، اعتقد باحثون أن البشر الأوائل استقروا أولا في النصف الغربي من الكرة الأرضية منذ حوالي 13 ألفا و500 سنة.

ولكن اكتشاف 150 ألفا من الأدوات الحجرية "الفريدة" شمالي غرب أوستن في تكساس، يشير الآن إلى أن البشر استوطنوا القارة منذ حوالي 20 ألف عام.

واكتشف الباحثون أن "قطع Clovis الأثرية" التي تم اكتشافها سابقا، لم تكن أول أدوات "ما قبل التاريخ" المستخدمة في القارة. وشكل شعب Clovis مجموعة من السكان الأصليين الصيادين.

وتأتي القطع الأثرية التابعة لـ Clovis على شكل أدوات حجرية تعود إلى ما قبل التاريخ، وسميت على هذا النحو لأنها وجدت في البداية بالقرب من Clovis، نيو مكسيكو، في عشرينيات القرن العشرين.

Science advance

ومنذ ذلك الحين، تم رصد هذه الأدوات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية، وتميز هؤلاء البشر الأوائل بصناعتهم لقطع الحجر الناعمة وإدخالها في أسلحتهم.

Science advance

وفي السنوات الأخيرة، أشارت الأدلة الأثرية بشكل متزايد إلى فكرة أن هؤلاء البشر كانوا أول من سكن الأمريكيتين، وهي نظرية تعرف باسم "Clovis First".

والآن، شكك أحدث الأبحاث في هذه النظرية القديمة، حيث قام الباحثون بقيادة توماس ويليامز من قسم الأنثروبولوجيا في جامعة ولاية تكساس، بالتنقيب في موقع Gault شمالي غرب أوستن، ووجدوا مجموعة من القطع الأثرية يتراوح عمرها بين 16 و20 ألف سنة.

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ويعتقد الباحثون أن موقع Gault، الذي يشمل تقاطع الوادي بين هضبة Edwards Plateau وBlackland Prairie، قد سكنه البشر الأوائل.

وكتب الباحثون في الورقة البحثية التي نشرت في Science Advances، أن "هذه القطع لا تشبه أي شيء في السجل الأثري المبكر للأمريكيتين، وتشير إلى أنشطة سلوكية معقدة مرتبطة بمجموعة أو مجموعات استعمرت العالم الجديد".

يذكر أن باحثي جامعة Vanderbilt في Nashville بولاية تينيسي، عثروا سابقا على أدوات حجرية في مونتي فيردي، بالقرب من Puerto Mont، جنوبي تشيلي عام 2016.

ووجد الباحثون أدوات قديمة وبقايا عظمية تعود لبعض الحيوانات المنقرضة، وكسورا في العظام تبدو أنها من صنع البشر.

المصدر: ديلي ميل