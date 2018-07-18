شاهد تدفق السلاح الأمريكي للعالم طيلة 70 عاما! (فيديو)

أظهر فيديو زمني جديد التدفق الهائل للسلاح الأمريكي عبر الكرة الأرضية خلال 67 عاما مضت، ما يكشف حقائق ربما يجهلها الكثير من الناس.

واعتمد صانع الفيديو، ويل غاري، على بيانات وإحصائيات موثقة، صادرة عن "معهد استوكهولم لأبحاث السلام"، وبالأخص تلك التي تعنى بصادرات الأسلحة الدولية.

وبعدها، حول العالم البيانات التي قام بجمعها إلى تصوير تفاعلي، أظهر بالتفصيل الزمني كل صادرات الأسلحة الأمريكية لدول العالم، بين عامي 1950 و2017.

وتعتبر الولايات المتحدة المصدر الأول للسلاح عالميا، أما بالنسبة لأهم زبائنها في هذا القطاع، فقد اختلفوا وتباينوا مع مرور السنين.

وعلى سبيل المثال، ذهبت معظم صادرات السلاح الأمريكي إلى ألمانيا، في ستينيات القرن الماضي. أما في السبعينيات، فقد كانت إيران المستورد الأكبر بدون منازع، وذلك قبل قيام الثورة الإسلامية التي أطاحت بحكم الشاه.

ومنذ عام 2010 حتى اليوم، تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة المستوردين الدوليين للسلاح الأمريكي، تليها كل من أستراليا وإسرائيل.

المصدر: RT + Vimeo