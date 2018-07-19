سيئول قد تسلم طراد "دميتري دونسكوي" لروسيا

أعلنت شركة "Shinil Group" المتخصصة في أعمال الإنشاء، عثورها على طراد "دميتري دونسكوي" الروسي الذي غرق عام 1905، على عمق 434 مترا بالقرب من جزيرة "أوليندو" الكورية الجنوبية.

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وأعلن رئيس فرع فلاديفوستوك للحركة "من أجل تخليد ذكرى شهداء الوطن الروسي" ياروسلاف ليفانسكي، أنه يمكن أن تسلم كوريا الجنوبية روسيا طراد "دميتري دونسكوي" الذي غرق في البحر الياباني عام 1905 إبان الحرب الروسية اليابانية، وأشار أيضا إلى أن الطراد يعد أثرا مقدسا ونفيسا يثير مشاعر البطولة والحزن في الوقت نفسه بالنسبة لروسيا، لذلك فكل ما هو موجود على متنه لا ينفصل عن الطراد نفسه.

"لا تزال الأمور غامضة بعد اكتشاف شركة كورية جنوبية طراد (دميتري دونسكوي) العسكري الروسي في قعر البحر الياباني، حيث يمكن أن يسلم الجانب الكوري الجنوبي الطراد للجانب الروسي، كتعبير عن حسن النوايا، وربما يتطلب ذلك التزاما برسوم دولية، لأن السفينة الروسية واقعة في المياه الإقليمية لدولة أجنبية". ياروسلاف ليفانسكي.

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كما ادعت شركة "Shinil Group" أن كنوزا ثمينة بمبلغ 130 مليار دولار تقريبا قد تتواجد في باطن السفينة، وأضافت أنها تنوي انتشال الطراد من قعر البحر.

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فيما أوضح المؤرخ العسكري الروسي والعميد في جامعة الشرق الأقصى الروسية، كيريل كوليسنيتشينكو، أن الشركة تقدمت بإعلان عن كنوز السفينة، للفت انتباه وسائل الإعلام إليها، ومن المستبعد، بحسب المؤرخ، أن تنقل السفينة الحربية مبلغا كهذا، إذ كان من الممكن نقله بالسكك الحديدية.

ومن جهة أخرى، فإن رئيس البعثات البحرية التاريخية الروسية يرى أن تنفيذ عملية انتشال السفينة أمر في غاية الصعوبة، حيث تتطلب تلك العملية الاستعانة بغواصات خاصة.

ولم يتضح موقف الحكومة الكورية الجنوبية من هذه المشكلة، مع العلم أن ملكية السفينة تعود للاتحاد الروسي، وتواجدها في المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية لا يمنحها الحق بالاستيلاء عليها أو على ما تحتويه من ممتلكات.

المصدر: نوفوستي