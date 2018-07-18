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الذكاء الاصطناعي يستولي على 7 ملايين وظيفة!

العلوم والتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي يستولي على 7 ملايين وظيفة!
AFLO-© Rodrigo Reyes Marin
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توقعت شركة "PwC" المختصة بتأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع، أن تحتل الروبوتات وظائف 7 ملايين من البشر خلال ‏‏20 عاما. ‏

وطمأنت الشركة الناس في مقال نشرته مجلة "Business Insider"، قائلة إن الروبوتات ستوفر فرص عمل جديدة بالرغم من سيطرتها على عدد كبير من وظائف البشر.

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وتوقعت الشركة أيضا أن تأخذ التقنية الجديدة 20% من الوظائف في بريطانيا بحلول عام 2037، إلا أن الثورة العلمية والتكنولوجيا ستوفر نفس العدد تقريبا من الوظائف الأخرى للبشر.

ويقول الخبراء، إن الذكاء الاصطناعي سيدخل في مجالات كثيرة كالتعليم ومجال الاتصالات والصناعات التقنية وكذلك في المطاعم العامة.

ويشير الأخصائيون إلى أن القطاع المالي وتجارة التجزئة والبناء والإدارات الحكومية الرسمية، لن تتأثر كثيرا بنقص أماكن العمل بسبب الذكاء الاصطناعي.

ويتوقع الخبراء اختفاء حوالي 7 ملايين وظيفة بحلول عام 2037، لكن، سيتوفر مكانها حوالي 7.2 مليون وظيفة جديدة. وسيتم استبدال 12% من العاملين في المجال الطبي بالروبوتات على سبيل المثال، في حين سيحصل القطاع الطبي على 34% من الوظائف الجديدة بحسب شركة "PwC".

المصدر: لايف. رو

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