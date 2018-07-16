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روسيا تطور قاذفة "باك دا" الاستراتيجية "الشبح"

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور قاذفة
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طائرة "باك دا"
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أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن قاذفة "باك دا" الاستراتيجية الروسية الواعدة ستمتلك القدرة على التخفي عن الرادارات.

وقال كريفوروتشكو إن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، الذي تولى سابقا منصب نائب وزير الدفاع لشؤون الصناعات الحربية، كلفه بتطوير القاذفة الروسية الجديدة لكي تحمل أكبر قدر ممكن من الأسلحة، وأن تستطيع التخفي عن الرادارات المعادية وتتمكن من الهبوط في أي مطار.

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يذكر أن شركة "توبوليف" بدأت عام 2009 بالعمل على تصميم قاذفة "باك دا" الاستراتيجية التي أطلق عليها لقب "بوسلانيك" (المبعوث). وقد أعدت الشركة مخططا تصميميا لتلك الطائرة.

ومن المفترض إطلاق أول نموذج تجريبي من قاذفة "باك دا" عام 2021 أو 2022. كما يخطط لبدء اختبارها بحلول عام 2023. أما الإنتاج الصناعي للطائرة فيتوقع أن يبدأ عام 2028 أو 2029.

المصدر: زاشيشات روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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