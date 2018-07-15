جنرال روسي: دبابة "أرماتا" ستترك مكانها للروبوتات بعد 25 عاما

صرح الرئيس السابق لإدارة المدرعات في الأركان العامة الروسية الفريق، سيرغي مايف، بأن أحدث الدبابات الروسية من طراز "أرماتا" ستخدم في الجيش الروسي لمدة 25 -30 عاما قبل استبدالها.

وقال مايف، في حديثه لوكالة "تاس" الروسية، إن تلك الدبابات ستستبدل بعربات قتالية يقوم عملها على مبادئ فيزيائية جديدة.

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وقال الفريق إن الجيش الروسي يتزود الآن بأحدث النماذج من المدرعات القائمة على منصة "أرماتا"، بما فيها دبابة "أرماتا" نفسها وعربات "كورغانبتس-25" و"بوميرانغ".

ويرى الفريق أنه من الضروري أن تظهر روبوتات مدرعة ذكية ذاتية القيادة في الجيش بعد 10 أو 15 عاما، علما بأن تقنياتها تختلف عن تقنيات الطائرات الضاربة من دون طيار.

يذكر أن الأسلحة القائمة على المبادئ الفيزيائية الجديدة هي بالدرجة الأولى: أسلحة الليزر والسلاح الصوتي ومدافع موجات مايكروويف والقنابل الكهرومغناطيسية.

المصدر: تاس