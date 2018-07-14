الأسطول الروسي يتسلم فرقاطتين صغيرتين مطورتين

من المفترض أن تدخل فرقاطتان صغيرتان مطورتان من مشروع "1241 مولنيا" الخدمة في البحرية الروسية بحلول عام 2019.

وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن دولة أجنبية طلبت في تسعينيات القرن الماضي بناء هاتين الفرقاطتين، ثم تخلت عن شرائهما. وأضافت الصحيفة أن السفينتين تتزودان الآن بأنظمة حديثة للملاحة والاتصال، وأسلحة جديدة قبل دخولهما الخدمة في الأسطول الروسي.

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ومن المفترض أن تغدو صواريخ "إكس 35 أو" المضادة للسفن من الأسلحة الرئيسة في الفرقاطتين. كما تم تزويدهما بمنظومات "بانتسير-إم" المضادة للجو. ويتوقع أن تخدم إحداهما في أسطول البحر الأسود والأخرى في أسطول بحر قزوين.

يذكر أن الفرقاطات الصغيرة من مشروع "مولنيا 1241" صممت في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وأطلقت المصانع السوفيتية 80 سفينة منها.

المصدر: سلاح روسيا