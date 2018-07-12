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اكتشاف مثير يغير نظرة العلماء لتاريخ البشرية!

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف مثير يغير نظرة العلماء لتاريخ البشرية!
Wang Ziyong/ZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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اكتشف علماء الآثار في الصين أدوات عمل قديمة، تشير إلى أن البشر توغلوا في آسيا قبل أكثر من مليوني سنة.

ويقول روبين دينيل من جامعة إكستر البريطانية: "اكتشافنا يدفعنا إلى إعادة النظر في الفترة التي غادر فيها أسلافنا إفريقيا وانتشروا في الأرض".

وكشفت عمليات الحفر في وسط الصين أن العمر التقريبي لمعظم أدوات العمل التي عثر عليها العلماء 1.5 مليون سنة، أي بعد مغادرة الإنسان إفريقيا. لكن عمر بعض هذه الأدوات التقريبي يزيد على 2.12 مليون سنة.

Zhu et al.
أدوات عمل عثر عليها علماء الأحافير في الصين

ويشير هذا الاكتشاف المنشور في مجلة Nature، إلى أن إنسان جورجيا (من منطقة دمانيسي) لم يكن أقدم البشر في آسيا. ويبدو أن الصين كانت مأهولة بالسكان قبل جورجيا بكثير، ما يشي بأن أسلافنا استطاعوا التكيف مع مناخ آسيا البارد، أكثر مما كان يعتقد سابقا.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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