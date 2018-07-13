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العثور على آثار حضارات قديمة في بريطانيا

العلوم والتكنولوجيا

العثور على آثار حضارات قديمة في بريطانيا
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
اكتشاف آثار حضارات قديمة في بريطانيا
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اكتشف علماء في بريطانيا آثار هياكل قديمة تدل على بقايا قصور وقلاع وبيوت مزارعين ونبلاء، وتعود إلى فترات زمنية مختلفة مثل العصر الحديدي أو النصف الأول للقرن العشرين.

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ويفيد موقع Science Alert بأن آثارا مشابهة كانت معروفة للخبراء، إلا أن استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، والذي ليس له مثيل منذ سبعينيات القرن الماضي، ساعد في اكتشاف مواقع أثرية جديدة، لأن العشب فوق الأنقاض، ينمو بشكل مختلف عن المنطقة المحيطة.

يذكر أن الجفاف ساعد العلماء البريطانيين عام 1976 على اكتشاف مواقع أثرية عديدة. ويعتقد العلماء بأن عام 2018، قد يصبح مثمرا أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار التطور التقني والطائرات المسيرة التي تسمح برصد الآثار المشابهة.

 المصدر: لينتا. رو

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