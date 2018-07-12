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"كلاشينكوف" تحدث محركات دراجاتها الكهربائية

العلوم والتكنولوجيا

kalashnikov.media
دراجة "بولسار" الكهربائية
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سلمت شركة "كلاشينكوف" شرطة موسكو، نهاية يونيو الماضي، 30 دراجة كهربائية للقيام بالدوريات في متنزهات وحدائق العاصمة الروسية وقت إقامة المونديال.

وجاء على موقع "كلاشينكوف" أن الشركة تعمل الآن على تصميم محرك جديد سيحل مكان المحرك الصيني في الدراجات الكهربائية من طراز "بولسار".

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وأشار بيان صدر عن "كلاشينكوف" إلى أن مواصفات المحرك الصيني لا تتفق مع متطلبات المدينة المعاصرة. لذلك قررت الشركة التخلي عنه بمجرد تجهيز محرك روسي الصنع لاستخدامه في الدراجة الكهربائية.

كما أشار البيان إلى ميزات دراجة "بولسار" الكهربائية، حيث يمكن استخدامها دون إلحاق أضرار بالبيئة.

وتستهلك الدراجة الكهربائية عند شحنها 10 كيلوواط/ ساعة، وبذلك يكون استخدام الدراجات الكهربائية أرخص بكثير مقارنة بالدراجات النارية الكلاسيكية.

المصدر: سلاح روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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