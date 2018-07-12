// 26.06.2018 по тикету 15478
وتصل سرعة آلة "Mean Mower V2" إلى أكثر من 240 كيلومترا في الساعة بحسب مجلة "Techspot".
هوندا تطرح أسرع آلة لجز العشب في العالم (فيديو)
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طرحت عملاقة الشركات اليابانية في صناعة السيارات، هوندا، وشركة "British Touring Car Team Dynamics"، أسرع آلة لجز الحشائش في العالم.
وتصل سرعة آلة "Mean Mower V2" إلى أكثر من 240 كيلومترا في الساعة بحسب مجلة "Techspot".
Honda
وقام مصممو هذه الآلة بتزويدها بمحرك "CBR1000RR Fireblade" لتنطلق كسيارة على الطرق العامة بسرعة السيارات الرياضية، بقوة 1000 حصان لكل طن من الوزن الصافي.
Honda
ويخطط المطورون في شركة هوندا لتحطيم الرقم القياسي لمثل هذه الآلات، لتسير بسرعة 150 ميلا في الساعة (أكثر من 240 كيلومترا في الساعة)، بتجربتها بشكل علني في مسار خاص.
المصدر: لايف. رو
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