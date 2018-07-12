هوندا تطرح أسرع آلة لجز العشب في العالم (فيديو)

طرحت عملاقة الشركات اليابانية في صناعة السيارات، هوندا، وشركة "British Touring Car Team Dynamics"، أسرع آلة لجز الحشائش في العالم.‏

وتصل سرعة آلة "Mean Mower V2" إلى أكثر من 240 كيلومترا في الساعة بحسب مجلة "Techspot".‏





Honda

وقام مصممو هذه الآلة بتزويدها بمحرك "CBR1000RR Fireblade" لتنطلق كسيارة على الطرق العامة بسرعة السيارات الرياضية، بقوة 1000 حصان لكل ‏طن من الوزن الصافي.‏

Honda



ويخطط المطورون في شركة هوندا لتحطيم الرقم القياسي لمثل هذه الآلات، لتسير بسرعة 150 ميلا في الساعة (أكثر من 240 كيلومترا ‏في الساعة)، بتجربتها بشكل علني في مسار خاص. ‏

المصدر: لايف. رو