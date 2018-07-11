القوات الجوية الأمريكية تخطط لتطوير بزة "الرجل الحديدي"

يعمل مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية مع المهندسين في جامعة سينسيناتي على تطوير ملابس جديدة قادرة على شحن الهاتف الخلوي.

ويقوم الباحثون بتطوير مجموعة من تقنيات الكربون بما في ذلك بزة "الرجل الحديدي" التي يمكنها تخزين الطاقة في أنابيب نانوية كربونية، التكنولوجيا التي يمكنها أن تحدث ثورة في كل شيء، من الملابس إلى الطائرات الحربية.

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ويزرع الباحثون الأنابيب النانوية على رقائق السيليكون التي تحتفظ بالحرارة عن طريق عملية تسمى "ترسيب البخار الكيميائي".

ويقوم المهندسون بتحويل أنابيب الكربون الصغيرة إلى خيوط عازلة تشبه خيوط العنكبوت، ما يمكّن من استخدامها في المنسوجات.

وقال فيسيلن شانوف، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا والذي يشارك في إدارة معامل "نانو وورلد"، التابعة لجامعة كاليفورنيا: "إنها تشبه النسيج، ويمكننا تجميعها مثل خيوط آلة الحياكة واستخدامها في تطبيقات مثل أجهزة الاستشعار لتتبع المعادن الثقيلة في الماء أو أجهزة تخزين الطاقة، بما في ذلك المكثفات والبطاريات".

RT LifeboatHQ: Carbon nanotubes used to develop clothing that can double as batteries https://t.co/kEMzT0hbGkpic.twitter.com/qNKtNyezzs — 🆕New 🌎World 💀Optimist (@NWOKim) July 11, 2018

وبالنسبة للجيش، فقد يعني ذلك إمكانية الاستغناء عن البطاريات الثقيلة التي يضطر الجنود لحملها لتزويد الأجهزة المختلفة بالطاقة.

وأضاف شانوف أن "التصنيع على أعتاب نهضة كربونية، حيث ستحل الأنابيب النانوية الكربونية مكان الأسلاك النحاسية في السيارات والطائرات لتقليل الوزن وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. وسوف يقوم الكربون بتصفية مياهنا ويخبرنا المزيد عن أجسامنا من خلال أجهزة استشعار حيوية جديدة".

Carbon is the new black! Scientific advancements are prospecting a future of clothing made of carbon nanotubes which might have endless applications, replacing most, if not all, synthetic fibers. Best part is that carbon is virtually everywhere! https://t.co/A4QITWilqYpic.twitter.com/VT7YBBwm96 — Traducendo Ltd - Specialised Translations (@traducendoLtd) July 11, 2018

كما سيحل الكربون مكان البوليستر والألياف الصناعية الأخرى، ومع ذلك، فإن هذه التكنولوجيا ما تزال باهظة الثمن لتستخدم على نطاق واسع.

وفي الوقت الحالي، يمكن لمختبر جامعة كاليفورنيا إنتاج قرابة 46 مترا من خيوط أنابيب الكربون النانوية في وقت واحد لأغراض بحثية.

المصدر: ديلي ميل