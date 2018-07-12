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روسيا تنتج ذخيرة لطائراتها الضاربة من دون طيار

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنتج ذخيرة لطائراتها الضاربة من دون طيار
andrei-bt.livejournal.com
درون "دا -42 بي"
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كشف خبراء عن احتمال إنتاج روسيا لذخائر مخصصة للطائرات من دون طيار، عقب متابعتهم لصور نشرت مؤخرا على مواقع إلكترونية عدة.

وتظهر إحدة الصور درون "دا-42 بي" مزودا بصواريخ "أتاكا" المضادة للدبابات.

andrei-bt.livejournal.com
درون "دا - 42 بي" الروسي المزود بصاروخ "أتاكا" المضاد للدبابات

وبالنظر إلى تلك الصور يقدر الخبراء أن روسيا بدأت بتزويد الدرونات الحربية بقنابل موجهة، وأصبحت طائرة "فوربوست-إم 2" أول طائرة تزود بتلك القنابل.

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كما تشير الصور بحسب التقديرات إلى أن روسيا تنتج ذخائر يتراوح وزنها بين 15 و100 كيلوغرام، تمتلك رؤوسا قتالية بوزن يصل إلى 50 كيلوغراما، يمكن نقلها إلى مسافة 12-20 كيلومترا.

يذكر أن درون "دا-42 بي" صُمّم على أساس درون "دا-42" النمساوي التابع لشركة "Diamond Aircraft Industries".

أما درون "فوربوست-إم 2" فتم تصميمه على أساس طائرة "Searcher 2" الإسرائيلية من دون طيار، بعد إدخال تعديلات جدية عليها. وقام الخبراء الروس بتكييفها مع ظروف الطقس القاسية. ويمكن للطائرة البقاء في الجو لـ17 ساعة، وتحلق بسرعة 204 كيلومترات في الساعة إلى مسافة 250 كيلومترا على ارتفاع 6 كيلومترات.

المصدر: سلاح روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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