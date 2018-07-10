"الديناصور البحري" يزود غواصات روسية بالطوربيدات

زودت وزارة الدفاع الروسية غواصة "نوفوروسيسك" بطوربيد "وايت-1" من مشروع "إختيوزافر" (الديناصور البحري).

ونشرت مدونة "bmpd" العسكرية مقطع فيديو التقط، في 29 مايو الماضي، في سيفاستوبول بالقرم (مع العلم أن الغواصة ترابط في ميناء نوفوروسيسك في البحر الأسود)، أظهر الغواصة التي تحمل الطوربيدات الحديثة من عيار 533 ملم من مشروع "الديناصور البحري".

إقرأ المزيد

وتتصف طوربيدات "وايت-1" متعددة المهام بطول صغير ورأس شديد الانفجار. وقالت المدونة إن الطوربيد الجديد من شأنه أن يحل مكان الطوربيدات الكهربائية القديمة الموجهة ذاتيا من طراز "أوسيت-80".

وأفادت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الروسية ستشتري 73 طوربيدا من هذا النوع، وستستلمها من مصنع "داغ ديزل" في مدينة كاسبيسك الروسية، حتى عام 2023.

المصدر: زاشيشات روسيا