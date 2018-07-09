الأسطول الروسي يتزود بسفينة تحمل صواريخ مجنحة

يتسلم الأسطول الروسي في المحيط الهادئ قريبا سفينة خفر السواحل "غرومكي"، حيث من المفترض أن ينتهي بناؤها العام المقبل.

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وانطلقت عملية بناء سفينة "غرومكي" عام 2012، ومن المقرر أن تعمل على خفر المنطقة الساحلية للشرق الأقصى الروسي، مع العلم أنه باستطاعتها حمل صواريخ "كاليبر" المجنحة. وتجري عمليات بناء سفينتين أخريين من هذا المشروع في أحد معامل السفن بطلب من وزارة الدفاع.

وتعد "غرومكي" السفينة الثانية من أسرة مشروع 20380، وسبق أن تسلم أسطول المحيط الهادئ سفينة "سوفيرشيني"، في 20 يوليو عام 2017.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن أسطول المحيط الهادئ يعوّل على تسلم 8 سفن لخفر السواحل من هذا المشروع، يمكنها جميعا حمل صواريخ "كاليبر" المجنحة.

المصدر: سلاح روسيا