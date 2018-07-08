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تعرف على أنواع الموبايلات التي تتجسس على أصحابها

العلوم والتكنولوجيا

تعرف على أنواع الموبايلات التي تتجسس على أصحابها
AFP Johannes EISELE
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أفادت دراسة حديثة أجراها باحثون في شركة GMobi، بأن بعض الهواتف الذكية من طراز Huawei وXiaomi تحوي على برنامج ضد الفيروسات يتجسس على مستخدميها.

وأوضحت صحيفة The Wall Street Journal أن الخبراء توصلوا إلى تفسير يفيد بأن الهواتف المذكورة تحمل في واجهتها الأساسية برنامج حماية من الفيروسات لا يمكن حذفه.

وأضافت أن البرنامج يحوي في طياته برنامجا آخر يعمل على نقل معلومات المستخدم وإحداثياته الجغرافية وسجل المكالمات الخاصة ويقوم بإرسالها عبر معرفات الهاتف IMEI وMAC إلى خوادم بعيدة لتستفيد منها جهة ثالثة.

المصدر: 5-tv.ru

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