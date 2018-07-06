مصر تتصدر دول القارة الأفريقية في "المخلفات الإلكترونية"

أكدت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن مصر والجزائر وجنوب أفريقيا تتصدر دول القارة الأفريقية في حجم المخلفات الإلكترونية بما يعادل نحو 1.1 مليون طن خلال العام الماضي وحده.

وقالت الصحيفة البريطانية إن تقرير مراقبة المخلفات الإلكترونية الدولي لعام 2017، الذي أصدره اتحاد الاتصالات الدولي بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة وهيئة المخلفات الصلبة الدولي التابعين للأمم المتحدة، أدان قلة المعلومات المتوفرة عن حجم المخلفات الإلكترونية التي يقوم القطاع الحكومي في أفريقيا بجمعها وإعادة تدويرها.

وأكد التقرير محدودية عدد الشركات المصنّعة للإلكترونيات والهندسة الإلكترونية بأفريقيا مقارنة بحجم المخلفات الضخمة الذي تنتجه القارة، والذي يصل إلى 2.2 مليون طن، بواقع 5٪ من مخلفات العالم الإلكترونية، مؤكدا أن مثل تلك المخلفات يتم جمعها من واردات الأجهزة الإلكترونية الجديدة والمستعملة، فضلا عن عدد قليل من مصانع التجميع المحلية.

ويطلق مصطلح المخلفات الإلكترونية على الأجهزة الإلكترونية القديمة والمستهلكة، فضلا عن بقايا المواد الخام المستخدمة في تصنيع تلك الأجهزة كالكربون والرصاص.

المصدر: الأهرام