الكشف عن طائرة "الحوت الأبيض" الجديدة من إيرباص (صورة)

غردت شركة إيرباص على تويتر بصورة لطائرة شحن عملاقة أرفقتها بتعليق: "أيها الحوت، مرحباً! هذه طائرة (BelugaXL) بحلتها الجديدة، تعرض للمرة الأولى".

وقال رئيس إيرباص للنقل الدولي، ستيفان جوسلين، إن "الحاجة إلى طائرة (BelugaXL) أتت في ظل زيادة معدلات الإنتاج، للحصول على سعة أكبر لهذا الأسطول المكون من خمس طائرات، حتى الآن".

وتستخدم "BelugaXL" في نقل الأجزاء الكبيرة التابعة لطائرات إيرباص، من مواقع التصنيع المختلفة في أوروبا إلى خطوط التجميع النهائية في تولوز وهامبورغ وتيانجين.

Whale hello there! 🐳 ✈️

Introducing the new #BelugaXL dressed up in its livery for the first time! pic.twitter.com/tf95rgFL1u — Airbus (@Airbus) June 28, 2018

ومن المقرر أن تخضع الطائرة لاختبارات أرضية قبل أول رحلة جوية لها هذا العام، لتدخل الخدمة رسميا، في العام 2019.

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كما ينصح الذين يسافرون إلى مدينة تولوز الفرنسية بمشاهدة طائرة الشحن "BelugaXL" من طراز إيرباص "A330-700L"، والتي تأخذ شكل الحوت الأبيض.

وأطلقت إيرباص هذا الخط من طائرات النقل في العام 2014، ومن ثم أدخلت على النموذج الجديد تعديلات ومواصفات حديثة، كما أن "BelugaXL" يفوق كل النماذج القديمة حجما وسعة.

المصدر: Twitter + Forbes Magazine