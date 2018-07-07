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علماء يحذرون من كارثة بيئية في بحر البلطيق

العلوم والتكنولوجيا

علماء يحذرون من كارثة بيئية في بحر البلطيق
Globallookpress Frank Molter/dpa
العلماء يتوقعون كارثة بيئية في بحر البلطيق
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يعتقد علماء من ألمانيا وفنلندا أن مساحة مناطق بحر البلطيق الخالية من الأوكسجين تتوسع بسرعة، حيث بلغت 70 ألف كيلومتر مربع.

ونشر العلماء نتائج بحثهم في مجلة Biogeoscience، حيث توصلوا إلى أن معدل سرعة فقدان الأوكسجين في بحر البلطيق قد ازداد خلال الأعوام الـ100 الأخيرة، بعد تحليلهم لعينتين من قاع البحر.

كما يفيد البحث بأن ما يسمى "المناطق الميتة" أصبحت خالية من جميع الحيوانات البحرية بما فيها الرخويات والديدان الحلقية.

ويعود السبب الرئيس لتوسع هذه المناطق إلى النفايات التي تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية، مثل النيتروجين والفسفور، والتي تحفز تكاثر الطحالب التي تتراكم بعد موتها في قاع البحر، وتعالجها البكتيريا التي تستهلك كمية كبيرة من الأوكسجين.

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ويرى العلماء أن وقف أو إبطاء هذه العملية أمر ممكن، في حال تم تقليص حجم النفايات التي تُلقى في البحر، ومع ذلك قد ستستغرق عملية استعادة بعض هذه المناطق لأوضاعها الطبيعية عشرات السنين، لأن الطحالب يمكنها التكاثر بفضل نيتروجين الهواء الجوي.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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