// 26.06.2018 по тикету 15478
وزارة الدفاع الروسية تكشف عن "كرة الأرض الرقمية"
mil.ru /Russian Ministry of Defence
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، على بوابتها الإلكترونية الخاصة بالأرقام القياسية، صورة شاشة كروية مخصصة لاستعراض الموقف العسكري في مختلف المناطق.
وتحاكي الشاشة نموذجا للكرة الأرضية وتعمل بأضواء "LED"، ونصبت عام 2014 في المركز القومي لقيادة القوات المسلحة.
وقالت البوابة إن ارتفاع الشاشة بلغ 8 أمتار، ما يعتبر رقما قياسيا بالنسبة للقوات المسلحة الروسية.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرا عن استحداث كتاب الأرقام القياسية الخاص بالقوات المسلحة للاتحاد الروسي.
المصدر: زاشيشات روسيا
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