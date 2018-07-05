 
مباشر

وزارة الدفاع الروسية تكشف عن "كرة الأرض الرقمية"

العلوم والتكنولوجيا

وزارة الدفاع الروسية تكشف عن
mil.ru /Russian Ministry of Defence
شاشة كروية ضخمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgye

نشرت وزارة الدفاع الروسية، على بوابتها الإلكترونية الخاصة بالأرقام القياسية، صورة شاشة كروية مخصصة لاستعراض الموقف العسكري في مختلف المناطق.

إقرأ المزيد
تزويد الجيش الروسي بإسوار ذكي جديد

وتحاكي الشاشة نموذجا للكرة الأرضية وتعمل بأضواء "LED"، ونصبت عام 2014 في المركز القومي لقيادة القوات المسلحة.

وقالت البوابة إن ارتفاع الشاشة بلغ 8 أمتار، ما يعتبر رقما قياسيا بالنسبة للقوات المسلحة الروسية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرا عن استحداث كتاب الأرقام القياسية الخاص بالقوات المسلحة للاتحاد الروسي.

المصدر: زاشيشات روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معلومات قد لا تعرفها عن «كأس بطولة العالم»