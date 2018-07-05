وزارة الدفاع الروسية تكشف عن "كرة الأرض الرقمية"

نشرت وزارة الدفاع الروسية، على بوابتها الإلكترونية الخاصة بالأرقام القياسية، صورة شاشة كروية مخصصة لاستعراض الموقف العسكري في مختلف المناطق.

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وتحاكي الشاشة نموذجا للكرة الأرضية وتعمل بأضواء "LED"، ونصبت عام 2014 في المركز القومي لقيادة القوات المسلحة.

وقالت البوابة إن ارتفاع الشاشة بلغ 8 أمتار، ما يعتبر رقما قياسيا بالنسبة للقوات المسلحة الروسية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرا عن استحداث كتاب الأرقام القياسية الخاص بالقوات المسلحة للاتحاد الروسي.

المصدر: زاشيشات روسيا