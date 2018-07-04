نائب رئيس الوزراء الروسي: نمتلك أسلحة تعجز الغرب!

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بأن بلاده تمتلك 6 أسلحة يعجز الغرب عن الرد عليها.

وفي حديث أدلى به، يوم الأربعاء 4 يوليو الجاري، لصحيفة "فوينو بروميشليني كورير"، أشار بوريسوف إلى أن منظومة "سارمات" للصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات من بين تلك الأسلحة، إضافة إلى دبابة "تي-14" المصنعة على منصة "أرماتا"، عدا عن منظومة "نودول" المضادة للأقمار الاصطناعية، ومنظومة "إس-500" للدرع الصاروخية، ومنظومة الحرب الإلكترونية "تيرادا-2 إس" والمقاتلة التكتيكية الحاملة للصواريخ فرط الصوتية.

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وقال بوريسوف إن الجيش الروسي بدأ بتزويد وحداته بتلك الأسلحة المتطورة، ويتوقع أن تستكمل تلك العملية بحلول عام 2027.

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يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في رسالة موجهة إلى الجمعية الفدرالية الروسية عن تصميم منظومة "أفنغارد" فرط الصوتية، القادرة على التحليق في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي بسرعة تفوق سرعة الصوت 20 ضعفا.

وعلاوة على ذلك، أشار الرئيس الروسي إلى منظومة "سارمات" للصواريخ الاستراتيجية ومنظومة "كينجال" الجوية. كما كشف الرئيس عن صاروخ مجنح مزود بمحرك نووي وغواصة ذرية مسيرة ونظام سلاح ليزري.

المصدر: نوفوستي