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دراسة: "سكان الأرض" الأوائل سبب الاحتباس الحراري!

العلوم والتكنولوجيا

دراسة:
Bob Nicholls/Bristol University
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كشفت دراسة حديثة أن أسرابا من الحيوانات متعددة الخلايا دمرت احتياطيات ضخمة من المواد العضوية المتراكمة في قعر المحيط الأولي للأرض، ما تسبب باحتباس حراري منذ 500 مليون عام.

وقال الباحث من جامعة "إكسترا" البريطانية تيم لنتون: "يعيش في قعر المحيط عدد كبير من الحيوانات التي (تحرثه) باستمرار، شأنها شأن ديدان الأرض. وغيّر ظهورها مظهر كوكبنا جذريا في عصر لم تشهد الأرض تقلبات حيوية".

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وأعد لنتون وزملاؤه نموذجا كمبيوتريا لقعر المحيطي الأولي على كوكبنا. وأظهرت الحسابات أن احتياطيات المواد العضوية التي تراكمت في بحار الكوكب على مدى ملايين الأعوام، استهلكتها الأجيال الأولى من الحيوانات التي تشبه ديدان الأرض والروبيان وغيرها من اللافقاريات الحافرة.

ونتيجة ذلك، لم تتغير مكونات التربة فحسب، بل وتركيبة جو الأرض، حيث انبعثت كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. وما تزال كثافتها عالية على مدى 100 مليون عام، الأمر الذي أسفر عن حلول ظاهرة شاملة وقوية للاحتباس الحراري.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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