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برنامج روسي ذكي يتعرف على عملاء البنوك من "نظرة"

العلوم والتكنولوجيا

برنامج روسي ذكي يتعرف على عملاء البنوك من
imagebroker.com-© Jochen Tack
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صمم علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا تقنية بيومترية جديدة لتحديد شخصية مستخدمي الأجهزة المحمولة للمحافظة على حساباتهم المصرفية.

وقال سيرغي ترينين، الباحث في مختبر التطبيقات في المعهد الروسي، إن "هذه التقنية تهدف إلى حماية البيانات الشخصية وخاصة المصرفية لمستخدمي الأجهزة المحمولة المختلفة".

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ويمكن لهذه التقنية المبتكرة تحديد شخصية مالك الحساب أو الجهاز المحمول عبر رصد نظراته باتباعه لنقطة معينة تتحرك على الشاشة. وهذه الطريقة تحمي المستخدمين من دخول اللصوص أو الهاكرز إلى حساباتهم عبر أي برمجة فيروسية.

كما يمكن أن تستخدم هذه التقنية في البنوك التي ستخزن مراكزها بيانات مسار حركة النظرة الخاصة لكل فرد يتعامل معها مسبقا. وسيقوم البرنامج الجديد بتحديد شخصية أي عميل لدى اقترابه من الصرافات الآلية (المزودة بكاميرات خاصة)، وقيامه بسحب النقود منها بحيث لا يمكنه إتمام العملية إلا بعد موافقة "الجهاز" الذي يرصد حركة نظرته مسبقا.

وسيتم إنشاء شبكة عصبية روبوتية (ذكاء اصطناعي) لدى مراكز البنوك التي ستعمل وفق هذه التقنية. وأبدى أكبر مصرف في روسيا "سبيربنك" اهتمامه بهذه التقنية ويدرس الآن مشروع اقتنائها.

المصدر: إزفيستيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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