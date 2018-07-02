طائرة ركاب مطورة بنظام إقلاع وهبوط كالمروحية!

أعلنت شركة Transcend Air Corporation عن تطوير طائرة بـ 6 مقاعد تتميز بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) مثل الطائرات المروحية، على أمل أن تحدث ثورة في مجال النقل التجاري.

ومن المتوقع أن تصبح طائرة "Vy 400" جاهزة للاستخدام التجاري في يناير 2024، وهي قادرة على السفر بسرعة 405 أميال في الساعة، أسرع 3 مرات من المروحية التقليدية، بفضل تصميم الجناح المائل.

وتقول الشركة إنها ستوفر للمسافرين من "رجال الأعمال" رحلات مباشرة من وإلى مراكز المدن الكبرى، وقد نشرت بالفعل أسعار التذاكر. كما ستكون الطائرة قادرة على السفر من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو خلال 55 دقيقة فقط.

Transcend Air Corporation/transcend.aero

وقال غريغ برويل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Transcend: "ستكون الطائرة المطورة إضافة ضرورية لخيارات النقل من مدينة إلى أخرى. وستحل مشاكل متعددة في وقت واحد، مثل تخفيف ازدحام الطرقات العامة والحد من التلوث حول المطارات، وخفض تكلفة النقل الجوي مع تقليل أوقات السفر بشكل كبير".

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وتستخدم طائرة "Vy 400" نظام ملاحة يسمى "fly-by-wire"، ما يعني أنه لن يتم التحكم فيه يدويا بل إلكترونيا، ومن المحتمل أن يكون آليا.

ومن المقرر أن تكون تكلفة تشغيل الطائرة أقل نسبيا من وسائل النقل الجوي الأخرى، كما ستكون أسرع بكثير من المروحيات، ولكن الرحلات لن تكون رخيصة.

ويمكن للعملاء السفر من نيويورك إلى بوسطن خلال 36 دقيقة مقابل 283 دولارا، ومن مونتريال إلى تورنتو مقابل 325 دولارا، وأيضا من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو مقابل 315 دولارا.

وتقول الشركة إنها ستستخدم مهابط الطائرات المتاحة حاليا، وبالتالي لن تكون هناك تغييرات كبيرة في البنية التحتية بالمدن. كما ستكون الطائرة متاحة للبيع ابتداء من عام 2020 مقابل 3.5 مليون دولار.

المصدر: ديلي ميل