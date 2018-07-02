العثور على آثار قرابين من النساء والأطفال في ألمانيا

عثر علماء آثار خلال عمليات حفر في "ستونهنج" الألمانية على جماجم بشرية مشوهة وعظام وأضلاع، قد تشكل دليلا على طقوس لتقديم القرابين جرت في الماضي.

وتفيد مجلة Live Science، بأن علماء الآثار عثروا على عظام بشرية وحيوانية وأوعية ورحى حجرية وغيرها من الأدوات في حفر بالقرب من قرية بوميليت "Pömmelte"، الواقعة على بعد 130 كلم جنوبي غرب برلين، يعود تاريخها إلى 2300 سنة قبل الميلاد.

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ويقول الباحث أندريه سباتزير، من مكتب الدولة الخاص بالحفاظ على المعالم التاريخية في بادن-فورتنبرغ: "كانت اللحظات الأخيرة من حياة الضحايا فظيعة. فكما يبدو، تم رميهم في هذه الحفر، حتى أن يدي أحد الأطفال كانتا مقيدتين. وبالطبع، لا نستبعد أن تكون البقايا لضحايا قطاع طرق أو لصوص. ولكن غياب الرجال بين الضحايا ووجود هذه الأدوات (الطقوسية) في المقبرة الجماعية يشير إلى أننا عثرنا على آثار قرابين بشرية".

وأضاف الباحث أن القدماء استخدموا النصب التذكارية كأماكن لأداء طقوسهم، مع الأخذ أيضا بالاعتبار حركة الشمس والاعتدال والانقلاب الشمسيين.

يذكر أن "ستونهنج" الألماني هو نصب تذكاري دائري الشكل، يعود إلى ما قبل التاريخ، مبني من الخشب والحجارة، ويتكون من عدة دوائر موحدة المركز، قطر أكبرها 115 مترا.

المصدر: وكالات