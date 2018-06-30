طائرات روسية تنطلق في رحلة حول الكرة الأرضية

تنطلق من مدينة سمارا الروسية، في 3 يوليو المقبل، رحلة جوية دولية للطائرات البرمائية الروسية للتحليق حول الكرة الأرضية.

وتشارك في الرحلة طائرتان من طراز "لا-8"، تتسع كل منهما لـ 8 مقاعد وحمولة تبلغ 2.6 طن، وطائرة "بوريه" بمقعدين وحمولة تصل إلى 700 كيلوغرام.

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ومن المفترض أن تهبط الطائرات 50 مرة خلال رحلتها، بما في ذلك 20 مرة في الأراضي الشمالية والوسطى لروسيا و6 في ألاسكا الأمريكية و9 في كندا، عدا عن محطات منها غرينلاند وإيسلندا وبريطانيا والنرويج والسويد وفنلندا.

أما الغاية من الرحلة الجوية فهي المشاركة في البحوث الدولية للتغيرات المناخية، وإجراء دراسات طبية والبحث في المكونات الغازية للغلاف الجوي ومواصفاته الحرارية والأمطار وسطح الماء والجليد، وذلك باستخدام وسائل حديثة للمراقبة والرصد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا