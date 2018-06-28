روسيا تختبر طائرة خفيفة بخزان وقود خارجي

اختبر المختصون في معهد "جوكوفسكي" للديناميكا الجوية نموذجا لطائرة خفيفة مزودة بخزان وقود خارجي مليء بالغاز المسال.

وجرى اختبار الطائرة في أنبوب السرعات الصغيرة للديناميكا الجوية. ويهدف لتحديد تأثير الخزان الخارجي على المواصفات الديناميكية للطائرة ودفاتها وأجهزتها الخارجية.

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ويتوجب على خبراء المعهد في المستقبل اختبار طائرتهم وخزانها عند الإقلاع والهبوط.

يذكر أن الطائرة الخفيفة العاملة بالغاز المسال يمكن أن تستخدم كطائرة ركاب ونقل، حيث تتسع لـ50 راكبا، يمكن أن تحلق بهم إلى مسافة 1500 كيلومتر، وتبلغ سرعتها عند ذلك 480 كيلومترا في الساعة. وقد تحل الطائرة الجديدة محل طائرات "آن-24" و"آن-26" القديمتين في الخطوط الجوية الروسية المتوسطة وقصيرة المدى.

المصدر: سلاح روسيا