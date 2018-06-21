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روسيا.. اكتشاف مومياء من القرن الأول قبل الميلاد

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. اكتشاف مومياء من القرن الأول قبل الميلاد
ИИМК РАН / معهد تاريخ الثقافة المادية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم
صورة من موقع عمل البعثة الأثرية
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اكتشف علماء البعثة الأثرية العلمية من معهد تاريخ الثقافة المادية، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، مومياء تعود للقرن الأول قبل الميلاد في جمهورية توفا الروسية.

ووجد المختصون أثناء الحفر صندوقا حجريا يحتوي على بقايا بشرية محنطة. ولاحظوا أن الأنسجة الرخوة والجلد وتفاصيل الملابس في هذه المومياء قد حفظت بشكل جيد.

ИИМК РАН / معهد تاريخ الثقافة المادية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم
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وذكرت وكالة الأنباء الفدرالية أن المرممين باشروا عملهم على هذه القطعة الأثرية للحفاظ على حالتها ودراسة تفاصيلها.

يذكر أن الموسم الميداني لعمل بعثة علماء الآثار من مدينة سان بطرسبورغ في توفا بدأ في شهر مايو الماضي. وتنفذ البعثة أعمالها في إطار منحة الجمعية الجغرافية الروسية لإنقاذ الآثار الفريدة في منطقة فيضانات محطة توليد كهرباء سد سيانو شوشينسكايا.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو

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