إقبال أمريكي غير مسبوق على الروبوتات الروسية!

أعلنت شركة "US Lighting Group" الأمريكية عن توقيعها صفقة كبيرة لشراء روبوتات روسية الصنع.

ووفقا لوكالة فيدوموستي، فإن "الشركة الأمريكية وقعت عقدا بقيمة 56 مليون دولار مع شركة Promobot الروسية لشراء روبوتات منها، والعقد الأولي يتضمن تصنيع نحو ألفي روبوت".

وأعلنت "US Lighting Group" أنها حصلت على التصاريح اللازمة لاستحداث مركز لصيانة تلك الروبوتات في الولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون تابعا لمركزها في ولاية أوهايو.

يذكر أن شركة "Promobot" الروسية التي تبيع منتجاتها في 19 بلدا تنتج العديد من الروبوتات المتطورة الشبيهة بالبشر، والتي يمكن الاعتماد عليها بدلا من موظفي الاستقبال والاستعلامات في الشركات والفنادق والمتاحف والمصارف، حتى أن سلطات العاصمة الروسية موسكو نشرت بعضها في محطات مترو الأنفاق لإرشاد المواطنين ومساعدتهم في اختيار أفضل الطرق للتنقل.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر