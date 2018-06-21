الجيش الروسي يتزود بمجمع استطلاع تكتيكي "من دون طيار"

صممت شركة "الأنظمة الجوية" الروسية مجمع استطلاع تاكر "TAKR 7001" الذي يضم طائرات ومروحيات من دون طيار، لاستخدامه في وحدات الجيش على المستوى التكتيكي (الكتيبة واللواء).

وأوردت وكالة "نوفوستي" الروسية معلومات عن بعض عناصر هذا المجمع، ومنها طائرة "K-0106" التكتيكية من دون طيار، وهي عبارة عن درون ينصب محركه في المقدمة. ويبلغ وزنها 6.5 كيلوغرام، وهي قادرة على البقاء في الجو لمدة ساعة ونصف.

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أما مروحية "K-0107" فهي درون رباعي المراوح، يبلغ وزنه عند الإقلاع 5.1 كيلوغرام. وبمقدوره القيام برحلات استطلاعية لمدة ساعة واحدة.

وتستخدم المروحيتان نظام اتصال روسي، يسمح بالسيطرة على الدرون على مسافة حتى 15 كيلومترا. وتُستخدم أيضا فيهما منظومة التعرف على الأفراد، عن مسافة 1.5 كيلومتر نهارا وكيلومتر واحد ليلا.

ويضم المجمع أيضا مركز قيادة أرضي متجول ومركز هوائيات، إضافة إلى الأدوات المساعدة المختلفة.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف