قارب "جاغوار" الكهربائي يحطم أرقاما قياسية!

تمكن قارب "Vector V20E" الكهربائي، من إنتاج شركة جاغوار، من تسجيل رقم قياسي جديد في سرعة الحركة على سطح الماء.

واستطاع القارب تسجيل الرقم القياسي في بحيرة "Koniston-Water" البريطانية خلال اختبارات وصلت فيها سرعته إلى 88.62 ميل في الساعة، أي نحو 142.2 كلم/ ساعة، ليحطم بذلك الرقم القياسي في سرعة القوارب الكهربائية والذي كان 123.6 كلم/ ساعة.

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وبالرغم من أن الخبراء في جاغوار لم يصرحوا عن الكثير من الصفات التقنية لهذا القارب، إلا أن بعضهم أشار إلى أنه مجهز بمحركين كهربائيين بعزم 300 حصان تقريبا، وبطاريات متطورة من المتوقع أن تستخدمها جاغوار في سياراتها الكهربائية القادمة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر