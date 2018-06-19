ابتكار تكنولوجيا ثورية لصقل الألماس بسرعة فائقة!

عرض مركز أنتويرب الدولي للألماس (AWDC) تكنولوجيا FENIX الثورية، يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري، والتي تساعد على أتمتة وتسريع عملية صقل الألماس.

وقال آري إيبشتين، مدير المركز في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية: "هذه التكنولوجيا الثورية ستغير جوهريا عملية صقل الألماس، حيث باستخدامها، لن تزيد عملية صقل هذه الأحجار عن 1.5 ساعة، بدلا من نهار كامل عند صقله يدويا". وأكد المدير أن العمل على اختراع هذه الآلة الأوتوماتيكية استغرق 10 سنوات.

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وكانت عمليات صقل الألماس في مركز أنتويرب الدولي، الذي يعتبر الأضخم في العالم لصقل وتجارة الألماس، تجري إلى الآن يدويا، وكانت تتطلب وقتا طويلا. لذلك سوف تدخل FENIX الخدمة الفعلية في المركز، اعتبارا من شهر سبتمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن 80% من الألماس المستخرج في العالم يُصقل في هذا المركز، وحوالي 50% من الألماس المصقول يباع عبره.

المصدر: نوفوستي

كامل توما