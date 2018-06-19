العثور على آثار برمائيات عمرها 100 مليون عام!

عثر علماء المتحجرات الصينيون، بالتعاون مع زملائهم الأمريكيين، على آثار لضفادع حفظت داخل قطع من الكهرمان.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية إن عمر الضفادع القديمة يبلغ 100 مليون عام. وأكد الباحث في جامعة الجيولوجيا الصينية، شينغ ليدا، أن حالة البرمائيات القديمة جيدة نسبيا، مضيفا أن طول إحداها 2.2 سنتيمتر ولم تتعرض جمجمتها وجزء من عمودها الفقري وأطرافها لأي تلف.

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وأشار العلماء إلى صغر البرمائيات المكتشفة، الأمر الذي يدل على أنها كانت تقطن الغابات الاستوائية الواقعة شمالي ميانمار المعاصرة.

وحسب شينغ ليدا، فإن علماء المتحجرات تمكنوا بذلك لأول مرة من اكتشاف آثار ضفادع قديمة في الغابات الاستوائية للعصر الطباشيري، وهي أقدم البرمائيات المكتشفة إلى الآن، علما بأن العلماء كانوا قد اكتشفوا في المكسيك وجمهورية الدومينيكان في وقت سابق، ضفادع قديمة لم يتجاوز عمرها 20-30 مليون عام.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف