دبي تفعل نظاما جويا مضادا للطائرات بدون طيار

قررت هيئة دبي للطيران المدني "DCAA" تطبيق نظام جوي دفاعي يسمى "Skytrax"، معني بمراقبة الطائرات بدون طيار المسجلة محليا، لمنع أي عمليات اختراق غير قانونية لأجواء المطار.

ويعمل نظام "Skytrax" عن طريق تثبيت جهاز تعقب على كل طائرة مرخّصة للطيران في دبي.

وتقوم هيئة دبي للطيران المدني بتعقب الطائرات بدون طيار على مدار 24 ساعة يوميا، وفي حال اقتربت من مناطق حظر الطيران مثل مطار دبي الدولي، يرسل النظام تنبيهات نصية إلى مسؤولي الهيئة وكذلك إلى مشغل الطائرة، لتحذيرهم بضرورة التغيير الفوري للمسار.

إقرأ المزيد

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إكبونينت لخدمات التكنولوجيا"، التي تساهم في تطوير نظام المراقبة الجوي، أسام خان، إن دبي في مقدمة المدن التي تستخدم هذه التكنولوجيا حول العالم.

يذكر أن العام 2017، شهد مرور 87 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، ما يجعله أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم. لذلك، قد يؤدي وجود أي خلل في العمليات إلى عواقب وخيمة، وفي حال إغلاق المطار قد تصل الخسائر إلى مليون دولار في الدقيقة الواحدة.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت الطائرات دون طيار بمثابة مصدر للمتاعب، ففي العام 2016، أدى اقتحام طائرات دون طيار للمجال الجوي للمطار إلى ثلاث حالات إغلاق، استمرت إحداها لمدة تسعين دقيقة.

المصدر: CNN News

قتيبة دعبول