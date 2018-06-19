القوات الخاصة الروسية تتسلم سيارة استطلاع رباعية الدفع

كشف المنتدى العلمي التقني "يوم التكنولوجيا المتقدمة-2018" في مدينة بالاشيخا بضواحي موسكو، عن سيارة الاستطلاع "أورا" التي صممت خصيصا للقوات الخاصة الروسية.

وتتميّز السيارة رباعية الدفع بشبك خاص مكان الزجاج الأمامي. وتمكّن السيارة المعروفة بـ "باغي" أفراد القوات الخاصة من السير السريع في كافة أنواع الطرق وخاصة الوعرة.

وينصب على سقف السيارة رشاش من عيار 7.62 ملم. وزودت بـ 3 أماكن مخصصة لتركيب بندقيات آلية و2 لقاذفي قنابل وواحد لرشاش ثقيل.

أليكسي مويسييف سلاح روسيا

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وبلغ طول السيارة، 3515 ملم، عرضها 2230 ملم، ارتفاعها 1460 ملم. وهي قادرة على حمل 350 كلغ مع العلم أن وزنها بلغ 350 كلغ.

أما قوة محرك السيارة فبلغت 98 حصانا وسرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة. ويتسع خزان الوقود لـ 30 لترا.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف