إيلون موسك يختبر الأنفاق عالية السرعة بسيارة تسلا موديل إكس

نشرت شركة "Boring" مقطع فيديو جديدا يعرض أحد أنفاقها عالية السرعة، والتي تنوي استخدامها مستقبلا للنقل.

وفي مقطع قصير نشر مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يمكن مشاهدة سيارة تسلا موديل "X SUV"، على أحد "الزلاجات الكهربائية"، داخل أحد أنفاق الشركة.

Green lights to Malibu pic.twitter.com/wsBcE2FwTe — The Boring Company (@boringcompany) June 14, 2018

ولم تقدم "Boring" الكثير من التفاصيل حول الفيديو (مدته 10 ثوان)، والذي أرفقته الشركة بتعليق: "الأضواء الخضراء إلى ماليبو".

ومن غير الواضح أين تم تصوير الفيديو، لكن الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون موسك، قالت في شهر مايو الماضي، إنها "انتهت تقريبا" من نفق الاختبار في لوس أنجلوس، والذي يمتد لمسافة ميلين، لذلك فمن المحتمل أن يكون هو النفق الموجود بالفيديو.

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وتمت مشاركة الفيديو بعد وقت قصير من الإعلان عن أن شركة "Boring" قد اختيرت لبناء نظام نقل مستقبلي تحت الأرض، يمكنه نقل الركاب بين شيكاغو ومطار أوهير الدولي، شمال غرب المدينة.

وتزعم الشركة أن النظام سيكون قادرا على القيام بذلك في غضون دقائق، بفضل "الزلاجات الكهربائية"، إلا أنه لم يتم الكشف عن المدة التي ستستغرقها عمليات البناء أو التكلفة اللازمة للمشروع.

ومن المتوقع أن يقلل النفق بشكل كبير من وقت السفر بين الوجهتين، مع رحلة تبلغ 12 دقيقة تقريبا، بدلا من 40 دقيقة للرحلة حاليا.

ومن المقرر أن تنطلق الزلاجات الكهربائية من كل محطة كل 30 ثانية، وستعمل محطة شيكاغو إكسبرس مدة 20 ساعة في اليوم على مدى كامل أيام الأسبوع.

ويجري بناء الأنفاق في لوس أنجلوس وهاوثورن، في حين يجري بناء مسار آخر لربط واشنطن العاصمة ببالتيمور، مع إمكانية تمديده في نيويورك.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني