العثور على "دليل" خلفته معركة تاريخية كبرى!

أعلنت البعثة الأثرية المائية لمحمية خورتيتسا الأوكرانية عثورها على قارب أثري يعود للعصور الوسطى في قاع نهر دنيبر في جزئه السفلي.

وعثر على قارب ضيق عرضه أربعة أمتار وطوله 20 مترا، في المكان الذي عثر فيه سابقا على سفينة مشابهة من آثار من العصور الوسطى.

وقال رئيس البعثة الأثرية دميتري كوباليا: "المركب مصنوع من شجر السنديان، مسطح القاع بمقدمة مدببة ضيقة تنتهي بقوس رشيق، وهو في حالة جيدة بالنسبة لمركب من العصور الوسطى".

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وأضاف كوباليا أن المركب يعود للقرن السادس عشر، "وقوس المركب يطابق الكثير من اللقى الأثرية لسفن القرون الوسطى التي صنعت في بولندا وليتوانيا وألمانيا".

وعثر سابقا على سفينة في نفس المكان في تسعينيات القرن الماضي، حيث حملت معها مجموعة من اللقى الأثرية الحربية، منها مدفع وأدوات حربية أخرى، وبلغ طول السفينة 38 مترا وعرضها 6 أمتار.

ويشير الباحثون إلى أن العثور على مركبين في نفس المكان من مصب النهر يمكن أن يشكل دليلا على أحداث معركة سكان زابوروجيتس التاريخية ضد الأتراك.

ويستمر علماء الآثار في التنقيب بهذه البقعة من نهر دنيبر منذ ثلاث سنوات على أمل العثور على دلائل تاريخية لتوثيق أحداث تعود للقرن السادس عشر.

يذكر أن دنيبر يعد أحد أهم الأنهار في أوروبا الشرقية، ينبع من مرتفعات فالاداي في روسيا ويمر بروسيا البيضاء ومنها إلى أوكرانيا ليصب في البحر الأسود.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو