مختبر "بولكوفو" الفلكي الروسي قد ينتقل من بطرسبورغ إلى "أمريكا"

اقترحت أكاديمية العلوم الروسية على مختبر "بولكوفو" الفلكي الروسي أن ينقل أجهزة رصده إلى موقع يتميز بمناخ فلكي جيد، يمكّن العلماء من الرصد بفاعلية فائقة.

وأوصت الأكاديمية بنقل مراصد المختبر من بطرسبورغ إلى شمال القوقاز أو بوليفيا أو تشيلي في أمريكا الجنوبية.

وقال نائب رئيس الأكاديمية، يوري باليغا، إن التشويش الكهرومغناطيسي وقلة الضوء وصفاء الأجواء عوامل تمنع علماء الفلك من تحقيق الرصد بفاعلية أكبر، وأضاف أن خطة الانتقال يجب أن توضع بحلول عام 2019.

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وأشار الأكاديمي إلى أن الأرصاد الفلكية تتحقق في الوقت الراهن عن بعد وليست هناك حاجة لإرسال العلماء إلى الجبال أو الصحراء أو غيرها من المناطق النائية حيث نصبت المراصد والمختبرات.

يذكر أن مختبر "بولكوفو" التابع لأكاديمية العلوم الروسية في بطرسبورغ يعد من أقدم المختبرات الفلكية في روسيا. وتم إنشاؤه عام 1839، ويقع على ارتفاع 75 مترا فوق الأرض.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف