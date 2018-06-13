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روسيا تطور منظومة لكسح الألغام بموجات المايكروويف

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور منظومة لكسح الألغام بموجات المايكروويف
المكتب الصحفي لوزارة الدفاع
عربة "ليستفا" لتفجير الألغام
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تتسلم قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية عام 2020 نحو 20 كاسحة من شأنها إزالة حقول الألغام عن بعد.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، أن الألغام تفجر بواسطة موجات مايكروويف تستخدمها منظومة تسمى "ليستفا".

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كما أشار البيان إلى اختبار عربات "ليستفا"، في أغسطس عام  2013، في ميدان "كراسنو أرميسكي" بضواحي موسكو. وأوضح أن عربات المنظومة تحمل وحدة إشعاع موجات تردد عال تؤثر على الألغام عن بعد لتنفجر من تلقاء نفسها.

وتستخدم عربات "ليستفا" لحماية وحدات الصواريخ الاستراتيجية من الألغام عند سيرها في الطرق وفي المناطق الوعرة. وستسلم عربة واحدة من طراز "ليستفا" إلى فوج الصواريخ الاستراتيجية في محافظة "إيفانوفو" الروسية، ثم سيتم إنتاج 3 منظومات من هذا النوع كل عام.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف

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