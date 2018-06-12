أوروبا تنشر كبسولات النوم في مطاراتها هذا العام!

صمم مهندسون ورجال أعمال من سلوفينيا كبسولات نوم خاصة سيتم تركيبها في المطارات الأوروبية.

وتشبه الكبسولات المبتكرة هياكل سيارات السباق الكلاسيكية. وسيكون باستطاعة مستخدميها شحن هواتفهم والاتصال بالإنترنت عبر "Wi-Fi".

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وستتاح للسياح والمسافرين فرصة مشاهدة كل ما يحصل في الخارج على الرغم من أن كبسولات النوم معزولة تماما عن الأصوات الخارجية والضجة المحيطة.

وترسل الكبسولة أتوماتيكيا إشارة تذكير للمسافر بداخلها بأن الوقت حان لمغادرتها والتوجه إلى رحلة الطيران التي يستقلها الراكب، بعد برمجتها مسبقا على زمن الرحلة.

ومن المفترض نشر كبسولات النوم الأولى في بعض المطارات الأوروبية هذا العام، على الرغم من أن الاختراع لا يزال بحاجة إلى بعض التحسينات.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو