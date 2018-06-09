روسيا تصنع مواد لخفض ضجيج الطائرات عند هبوطها

يعمل العلماء في معهد "تشابليغين" للبحوث العلمية الجوية في سيبيريا على إنتاج مادة مركبة قادرة على خفض ضجيج الطائرات عند هبوطها حتى 80 ديسيبل.

وقال المدير العلمي للمشروع في معهد سيبيريا للبحوث الجوية، أليكسي سيريوزنوف، إن العمل يجري لتصميم ما يسمى بالمواد المركبة المتكيفة القادرة على جعل أجزاء الأجنحة تكتسب شكل قبة دون أن تخل بوحدة الجناح، الأمر الذي سيسمح بتخفيض مستوى الضوضاء عند هبوط الطائرة حتى 80 ديسيبل، ما يعتبر مستوى عاديا بالنسبة لأذن الإنسان.

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وحسب سيريوزنوف، فإن ثغرات تظهر في مجال بين أجزاء جناح الطائرة عند هبوط الطائرات، ويمر عبرها تيار الهواء بسرعة كبيرة، ليصدر ضجيجا شديدا. أما المادة المركبة الجديدة فستساعد في تصنيع جناح يحول دون ظهور تلك الثغرات. ونتيجة لذلك سينخفض الضجيج أضعافا. وأوضح الخبير الروسي أن تلك المادة ستستخدم في إحدى الطائرات العام المقبل.

وأشار مدير المشروع إلى أن "الخبراء الأمريكيين يواجهون مشكلة التحكم في سرعة فتح أجزاء خاصة من الجناح في الطائرة حيث تجري الاختبارات. فيما يتعلق بالخبراء الروس فليست لديهم طائرة لاختبار مادتهم. لكن الطائرة الروسية المزودة بعناصر الجناح المتكيف ستصنع العام المقبل، ما سيمكن من إجراء التجارب عليها".

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف